В Сети опубликовали полноценный трейлер к сериалу "Новый Папа" (Видео)

Новости культуры:Фанаты восприняли сериал неоднозначно, а в сети о нем писали, как об антирелигиозном проекте.

Стримингова компания совместно с телеканалом HBO порадовали поклонников третьим трейлером к сериалу "Новый Папа". Накануне, 10 декабря, в сети опубликовали свежий короткий ролик к драматическому телесериалу Паоло Соррентино.

Как известно, сериал станет продолжением популярного проекта от HBO "Молодой Папа". Многосерийная кинолента рассказывала историю о Папе Римском Ленни Белардо, которого сыграл талантливый Джуд Лоу. По сюжету, глава Ватикана с удовольствием пил кока-колу, курил сигары и развлекался, находясь на рабочем месте.

Однако, несмотря на двусмысленную оценку, сериал получил большую популярность. Поэтому представители HBO решили продолжить проект, пригласив на главную роль Джона Малковича. Актер сыграет нового Папу Римского.

В то же время персонаж Джуда Лоу не исчезнет из ленты. В первом трейлере, который появился в сети 28 августа, он отдыхал на роскошном пляже, сводя с ума всех женщин. Пока неизвестно, как сценаристы соединят две истории и объяснят выздоровления персонажа Джуда Лоу после запятой.

Премьера первых серий "Нового Папы" состоялась во время Венецианского кинофестиваля, который проходил в Италии с 28 августа по 7 сентября. Однако в свободном доступе на сервисе HBO сериал появится 13 января 2020 года.