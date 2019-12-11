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Вышел второй трейлер комедии "Как босс" (Видео)

Вышел второй трейлер комедии "Как босс" (Видео)
12:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Комедия "Как босс" (Like a Boss) обещает зрителям не только обеспечить порцию смешных шуток, но и дать несколько уроков по ведению бизнеса.

В начале 2020 году мировой кинематограф хорошо порадует ценителей качественного юмора. До релиза готовится комедия "Как босс" (Like a Boss) с Сальмой Хайек в главных ролях. Премьера фильма запланирована на 9 января 2020 года.

По сюжету, две подруги Мия и Мел решительно настроены стать акулами в бизнесе. Поэтому они открывают свою небольшую косметическую компанию.

Однако желание получать сумасшедшую прибыль и вести роскошный образ жизни – это не все, что нужно для того, чтобы держать бизнес не плаву. А поскольку их умений недостаточно для ведения бизнеса, со временем подруги обнаруживают, что задолжали кредиторам 500 тысяч долларов. Однако в нужный момент в их жизни появляется Клэр Луна, которая точно разбирается в этом деле. Она делает неопытным девушкам заманчивое предложение, от которого они являются в состоянии отказаться. 

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Главные роли в картине сыграли Сальма Хайек, Тиффани Геддиш и Роуз Бирн. Режиссером ленты "Как босс" выступил пуэрториканский создатель фильмов Мигель Артета. Украинская премьера фильма запланирована на 9 января 2020 года.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Как босс.
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