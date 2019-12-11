Появился украинский трейлер мелодрамы "Портрет девушки в огне" (Видео)

Новости культуры:События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века.

Компания "Артхаус Трафик" представляет официальный украинский трейлер исторической мелодрамы "Портрет девушки в огне".

Как сообщили Укринформу в пресс-службе кинокомпании, видео обнародовано на YouTube.

"Французская лента "Портрет девушки в огне" выходит в украинский прокат 6 февраля 2020 года. Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм получил награду за лучший сценарий, а также награду Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику. Режиссер фильма - Селин Сьямма. Главные роли исполнили Адель Энель ( «Хэппи-энд») и Ноэми Мерлан ("Клубничка"). Украинская премьера фильма прошла с аншлагом на Одесском международном кинофестивале", - говорится в сообщении.

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