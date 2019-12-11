"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма

Новости культуры:Съемки перезапуска культовой рождественской картины планируют начать в феврале 2020 года.

Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани сыграют в перезагрузке "Home Alone" на Disney Plus.

Источники сообщают, что Йейтс не будет играть культового Кевина МакКаллистера, ведь перезапуск будет самостоятельной историей. Его персонаж только будет похож на героя оригинального фильма.

Первоначально предполагалось, что Элли Кемпер и Роб Делани сыграют родителей Йейтса, но теперь появилась информация, что актеры могут получить роли кого-то еще в фильме, возможно, они сыграют пару, не связанную с главным героем.

Дэн Мазер выступит режиссером картины, а Мики Дей и Стритер Сайделл занимаются сценарием перезапуска. Картину будут продюсировать Хатч Паркер и Дэн Уилсон, и она станет первым проектом, который будет выпущен Twentieth Century Fox для Disney Plus.

Первый фильм о мальчике, которого оставили одного дома, стал главным хитом Рождества, заработав 476,7 млн долларов по всему миру, в том числе 285,8 млн долларов внутри страны, что привело к продолжению 1992 года "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", которое также стало огромным успехом.