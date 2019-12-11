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Screen Actors Guild-2020: определены претенденты на премию

Screen Actors Guild-2020: определены претенденты на премию
20:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Объявлены номинанты на премию Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild-2020.

В США объявили номинантов премии Гильдии киноактеров США - Screen Actors Guild-2020. Список актеров-претендентов появился на сайте организации.

Наибольшее количество номинаций получили "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, которые также стали лидерами по количеству номинаций премии Critics' Choice.

Список номинантов Screen Actors Guild-2020 выглядит следующим образом:

Лучший актер:

  • Кристиан Бэйл, "Аутсайдеры"

  • Леонардо Дикаприо, "Однажды... в Голливуде"

  • Адам Драйвер, "Брачная история"

  • Тэрон Эджертон, "Рокетмен"

  • Хоакин Феникс, "Джокер"

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво, "Гарриет"

  • Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

  • Лупита Нионго, "Мы"

  • Шарлиз Терон, "Секс-бомба"

  • Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучший актер второго плана

  • Джейми Фокс, "Просто помиловать"

  • Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"

  • Аль Пачино, "Ирландец"

  • Джо Пески, "Ирландец"

  • Брэд Питт, "Однажды... в Голливуде"

Лучшая актриса второго плана

  • Лора Дерн, "Брачная история"

  • Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"

  • Николь Кидман, "Секс-бомба"

  • Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"

  • Марго Робби, "Секс-бомба"

Лучший актерский ансамбль

  • "Секс-бомба"

  • "Ирландец"

  • "Кролик Джоджо"

  • "Однажды... в Голливуде"

  • "Паразиты"

Лучшая команда каскадеров

  • "Мстители: Финал"

  • "Аутсайдеры"

  • "Ирландец"

  • "Джокер"

  • "Однажды... в Голливуде"

Лучший актер (телефильм или мини-сериал)

  • Махершала Али, "Настоящий детектив"

  • Рассел Кроу, "Самый громкий голос"

  • Джаред Харрис, "Чернобыль"

  • Джаррел Джером, "Когда они нас увидят"

  • Сэм Рокуэлл, "Фосс/Вердон"

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал)

  • Патриция Аркетт, "Притворство"

  • Тони Коллетт, "Невероятное"

  • Джои Кинг, "Притворство"

  • Эмили Уотсон, "Чернобыль"

  • Мишель Уильямс, "Фосс/Вердон"

Лучший актер (драматический сериал)

  • Стерлинг К. Браун, "Это мы"

  • Стив Карелл, "Утреннее шоу"

  • Билли Крудап, "Утреннее шоу"

  • Питер Динклейдж, "Игра престолов"

  • Дэвид Харбор, "Очень странные дела"

Лучшая актриса (драматический сериал)

  • Дженнифер Эннистон, "Утреннее шоу"

  • Хелена Бонем Картер, "Корона"

  • Оливия Колман, "Корона"

  • Джоди Комер, "Убивая Еву"

  • Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"

Лучший актер (комедийный сериал)

  • Алан Аркин, "Метод Комински"

  • Майкл Дуглас, "Метод Комински"

  • Билл Хейдер, "Барри"

  • Эндрю Скотт, "Дрянь"

  • Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая актриса (комедийный сериал)

  • Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня"

  • Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"

  • Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"

  • Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"

  • Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь"

Лучший актерский ансамбль (драматический сериал)

  • "Большая маленькая ложь", HBO

  • "Корона", Netflix

  • "Игра престолов", HBO

  • "Рассказ служанки", Hulu

  • "Очень странные дела", Netflix

Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал)

  • "Барри", HBO

  • "Дрянь", Amazon

  • "Метод Комински", Netflix

  • "Удивительная миссис Мейзел", Amazon

  • "Шиттс Крик", CBC Television

Лучшая команда каскадеров (комедийный или драматический сериал)

  • "Игра престолов", HBO

  • "Блеск", Netflix

  • "Очень странные дела", Netflix

  • "Ходячие мертвецы", AMC

  • "Хранители", HBO

Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020

26-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США состоится 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

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Премия, Кино, Актеры, Награда, Screen Actors Guild-2020.
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