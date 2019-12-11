Госкино выпустит две короткометражки к концу 2020 года

Новости культуры:В Украине начинается производство двух короткометражных фильмов при поддержке Госкино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино продолжает заключать соглашения на производство фильмов - победителей одиннадцатого конкурсного отбора.

Как сообщает пресс-служба агентства, подписаны соглашения по двум короткометражным проектам - "Ой!" и "Свидание по-итальянски".

"Договор с ООО "ДобранічФільм" на производство короткометражной комедии "Ой!" предусматривает поддержку размером 1 млн 482 тыс. 913,29 грн, что составляет 100% общей стоимости производства. Это дебютная работа режиссера Ольги Золотаревой. Авторы сценария - Максим Рудюк и Виктор Журавский. Продюсер - Светлана Рудюк ", - говорится в сообщении.

Это история о молодой семейной паре с двумя детьми, которая собирается на дачу, чтобы отдохнуть от городской суеты и вывезти старый хлам. Между детьми возникает конфликт - брат украл конфету у сестры. Но родители настолько заняты своими мыслями, что не обращают на это внимания. Это приводит к тому, что по дороге они едва не сбивают бабушку. Чтобы урегулировать конфликт, супруги решают подвезти ее до заправки. Чем обернется путешествие и какой будет цена детской кражи?..

"Договор с ООО "Нова Фильм" на производство фильма "Свидание по-итальянски" - о предоставлении государственной поддержки размером 997 тыс. 464 грн, что составляет 100% общей стоимости производства. Короткометражная мелодрама "Свидание по-итальянски" - дебют режиссера Александры Галошиной. Автор сценария - Анастасия Волкова. Продюсер - Андрей Поликашкин ", - отмечается в пресс-релизе.

Эмма - большая томная билетерша шестидесяти лет - напоминает застывший мраморный постамент, бюст в раме окошка своей кассы. Где-то далеко за дверью раздается эхо мужских и женских оперных голосов, но больше в обшарпанных стенах оперного театра не происходит ничего, - так же, как и в жизни Эммы. Но однажды все меняется навсегда ...

Релиз обоих фильмов в Украине планируется на конец 2020 года.