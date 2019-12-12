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Появился второй тизер рождественской сказки "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (Видео)

Появился второй тизер рождественской сказки "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (Видео)
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости культуры:В основу сценария положен Саша Лирник (который и является сценаристом фильма) "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".

Создатели рождественской сказки "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" презентуют второй официальный тизер фильма.

Как сообщает пресс-служба Госкино, посмотреть тизер можно на YouTube.

"В широкий кинотеатральный прокат лента выходит 1 января 2020 года. "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" - это фильм-сказка для всей семьи о казаках, казацком роде, Рае и Аде, Рождестве и нечистой силе. И не просто сказка, а именно необычная украинская сказка, которая свойственная только украинской культуре и украинскому характера", - говорится в пресс-релизе. 

Как отмечается, эта история преисполнена украинским народным юмором, казацкой героикой и укорененная в украинском фольклоре и украинской народной мифологии и веровании. 

Госкино выпустит две короткометражки к концу 2020 года

Главные роли в картине исполнили Константин Линартович, Александр Пожарский, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Арам Арзуманян и другие.

Кинопроект фильма "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино. Режиссер фильма - Михаил Костров, продюсер - Евгений Дьяченко (ООО "Кинокомпания 2016»).

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Кино, Сказка, Трейлер, Тизер, Новинки кино, Фильмі, Рождественская сказка, Пекельна Хоругва, Різдво Козацьке.
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