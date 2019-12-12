Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 13, 14 серии (Видео)

Новости культуры:Вечером в среду, 11 декабря вышли 13 и 14 серии первого сезона популярного сериала "Папик" с Дарьей Петрожицкой и Станиславом Бокланом в главных ролях.

Сегодня предлагаем вам посмотреть 13 и 14 серии сериала "Папик", которые вышли на телеканале "1+1" накануне, 11 декабря.

Комедийный сериал "Папик" на данный момент все больше захватывает сердца украинских телезрителей Так как, интересные приключения пенсионера Александра Николаевича, а также молодой хищницы Лизы вряд ли смогли оставить кого-то равнодушным.

Что было в 13 серии

Стоматолог, бывший ухажер Лизы, внезапно объявляется и снова начинает ухаживать за девушкой. Дед продолжает увлекаться съемкой собственного блога, который быстро набирает популярность. Лиза живет на 2 фронта - встречается с Эльдаром и Геннадием одновременно.

Что было в 14 серии

Лиза съезжает от деда и переезжает к Геннадию. Эльдар узнает, что Лиза собирается выйти замуж за другого. Несмотря на то, что после переезда Лиза начинает жить в роскоши и достатке, это не приносит ей никакого удовольствия. Дед с друзьями снимает видеопоздравление в честь Дня рождения директрисы.