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Четверг, 12.12.2019
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Раскрыта дата выхода украинской комедии "Відморожений" с DZIDZIO в главной роли (Фото, Видео)

Раскрыта дата выхода украинской комедии "Відморожений" с DZIDZIO в главной роли (Фото, Видео)
12:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Комедийный сериал выйдет 16 декабря в 21:45 на телеканале "1+1".

Долгожданная премьера украинского сериала под названием "Відморожений" состоится уже в понедельник 16 декабря в 21.45 на телеканале "1+1".

Ключевую роль в комедии исполнит популярный украинский артист Дзидзьо, которому не впервой смешить и удивлять зрителей своими невероятными актерскими способностями.

Фильм расскажет удивительную историю Михаила Дзидзюка, который "проснулся" после 20-летней заморозки в криокамере. Главному герою предстоит постепенно узнавать новый, современный мир.

 
 
 
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Гарної п'ятниці, друзі ⠀ Комедійний серіал #Відморожений уже зовсім скоро на 1+1. ⠀ Чекаєш? Став +.

Публикация от Серіали на 1+1 (@serialy1plus1)

Атмосфера предстоящей комедии обещает быть яркой и наполненной такими знакомыми вещами из 90-х как малиновые пиджаки и давно позабытые кассеты.

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В комедийном сериале также сыграют Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Владислава Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко. Кроме этого, в одной из серий появится украинский артист Павло Зибров, который исполнит в сериале один из своих популярных хитов 90-х.

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1+1, Дата выхода, DZIDZIO, Украинский сериал, Отмороженный, Відморожений.
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