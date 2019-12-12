Раскрыта дата выхода украинской комедии "Відморожений" с DZIDZIO в главной роли (Фото, Видео)

Новости культуры:Комедийный сериал выйдет 16 декабря в 21:45 на телеканале "1+1".

Долгожданная премьера украинского сериала под названием "Відморожений" состоится уже в понедельник 16 декабря в 21.45 на телеканале "1+1".

Ключевую роль в комедии исполнит популярный украинский артист Дзидзьо, которому не впервой смешить и удивлять зрителей своими невероятными актерскими способностями.

Фильм расскажет удивительную историю Михаила Дзидзюка, который "проснулся" после 20-летней заморозки в криокамере. Главному герою предстоит постепенно узнавать новый, современный мир.

Атмосфера предстоящей комедии обещает быть яркой и наполненной такими знакомыми вещами из 90-х как малиновые пиджаки и давно позабытые кассеты.

В комедийном сериале также сыграют Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Владислава Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко. Кроме этого, в одной из серий появится украинский артист Павло Зибров, который исполнит в сериале один из своих популярных хитов 90-х.