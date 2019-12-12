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Четверг, 12.12.2019
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Опубликован новый трейлер "Рождественская история" по мотивам Чарльза Диккенса (Видео)

Опубликован новый трейлер "Рождественская история" по мотивам Чарльза Диккенса (Видео)
11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:На днях в сети появился новый официальный трейлер к минисупериалу вместе с Томом Харди, Шарлоттой Райли и другими знаменитыми актерами.

Уже вскоре на большой экран выйдет одна из самых ожидаемых предновогодних экранизаций – "Рождественская история" по мотивам книги Чарльза Диккенса.

В январе 2019 года стало известно, что создатель популярного сериала "Острые козырьки" Стивен Найт займется экранизацией

пяти книг Чарльза Диккенса и первым произведением, за которое он возьмется, будет "Рождественская песнь в прозе, или рождественский рассказ с привидениями". 

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Также тогда авторы идеи сообщили, что минисериал, состоящий из трех серий, выйдет в декабре 2019 года. Создатели сдержали свое слово и накануне премьеры на ютуб-канале BBC опубликовали первый трейлер "Рождественской истории".

Как можно заметить на видео, новая экранизация книги Чарльза Диккенса будет отличаться от предыдущих своей мрачностью. Пока у Стивена Найта и Ника Мерфи запланировано три серии "Рождественской истории". Вполне вероятно, что в каждом из эпизодов будет рассказываться об одном из призраков, которые посетили скрягу Скруджа накануне Рождества.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Рождественская история.
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