Это наш слоган! На кинокомпанию Disney подали в суд

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Четверг, 12.12.2019
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15:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпании Disney предъявили иск за нарушение авторских прав.

Организация по борьбе с раком молочной железы Тrust Your Journey LLC утверждает, что представители кинокомпании незаконно использовали в фильме "Холодное сердце 2" их лозунг.

Выходя из судебного заявления, слоган "Тrust Your Journey" (Доверься своему путешествию) принадлежит организации более десяти лет.

Кинокомпания использует данную фразу в качестве рекламы фильма, печатая его на футболках, плакатах, украшениях и множестве других вещей, в свою очередь это бьет по организации по борьбе с раком молочной железы, ведь они тоже печатают свой лозунг на подобных материалах.

Попал в скандал: что не так с мультфильмом "Холодное сердце 2"

В своем иске организация требует от компании Disney остановить использование из лозунга и перечислить часть прибыли от фильма им.

В Disney пока не комментируют данную ситуацию.

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Суд, Кино, Дисней, Иск, Холодное сердце, Холодное сердце 2.
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