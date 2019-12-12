Это наш слоган! На кинокомпанию Disney подали в суд

Новости культуры:Кинокомпании Disney предъявили иск за нарушение авторских прав.

Организация по борьбе с раком молочной железы Тrust Your Journey LLC утверждает, что представители кинокомпании незаконно использовали в фильме "Холодное сердце 2" их лозунг.

Выходя из судебного заявления, слоган "Тrust Your Journey" (Доверься своему путешествию) принадлежит организации более десяти лет.

Кинокомпания использует данную фразу в качестве рекламы фильма, печатая его на футболках, плакатах, украшениях и множестве других вещей, в свою очередь это бьет по организации по борьбе с раком молочной железы, ведь они тоже печатают свой лозунг на подобных материалах.

В своем иске организация требует от компании Disney остановить использование из лозунга и перечислить часть прибыли от фильма им.

В Disney пока не комментируют данную ситуацию.