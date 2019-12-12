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BAFTA 2020: украинская короткометражка вошла в шорт-лист премии

BAFTA 2020: украинская короткометражка вошла в шорт-лист премии
16:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Также в перечень, опубликованный на сайте Британской киноакадемии, вошли 10 короткометражных фильмов и 6 анимационных короткометражек.

Короткометражная лента "Анна" Декелея Беренсона вошел в шорт-лист премии BAFTA в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

Фильм "Анна" снят в копродукции Украины, Израиля и Великобритании. Мировая премьера картины состоялась на Каннском международном кинофестивале. Также лента вошла в программу Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Фильм рассказывает историю о матери-одиночке по имени Анна (Светлана Барандич), которая живет на охваченном войной востоке Украины и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Для этого она обращается в брачное агентство, которое знакомит женщин с мужчинами-иностранцами.

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Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года.

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Кино, Короткометражка, Награждение, Награда, Украинский фильм, Анна, BAFTA.
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