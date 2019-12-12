Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует "Мастера и Маргариту"

Новости культуры:На данный момент не известно, займется ли сам Лурман постановкой картины или будет лишь продюсировать ее.

Режиссер Баз Лурман, известный по фильму "Великий Гэтсби" и занимающийся сейчас съемками байопика об Элвисе Пресли, приобрел права на киноадаптацию романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Об этом сообщает Deadline.

"На протяжении почти 20 лет у меня была очень тесная связь с историей "Мастера и Маргариты". Я давно искал способ получить права на экранизацию этой необычной книги. И я очень рад, что наконец-то могу интерпретировать эту новаторскую работу", - отметил Лурман.

Пока не известно, когда начнется производство фильма, также нет актерского состава и даты выхода.

Фантастико-философский роман Булгакова впервые был опубликован в 1966 году и является одним из литературных шедевров прошлого века и любим миллионами читателей по всему миру. Он не единожды экранизировался, а также ставился на театральной сцене.