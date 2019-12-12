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Четверг, 12.12.2019
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Студия Warner Bros. официально объявила дату выхода "Флэша"

Студия Warner Bros. официально объявила дату выхода "Флэша"
16:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Многострадальный проект DC поставит режиссер фильма "Оно".

Сольный фильм о супергерое Флэше выйдет в свет 1 июля 2022 года. Также стало известно, что режиссером картины станет Андреас Мускетти, прославившийся как постановщик дилогии "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга. Ожидается, что заглавную роль во "Флэше" сыграет Эзра Миллер, который уже исполнял молниеносного супергероя в других фильмах в рамках расширенной вселенной DC.

Примечательно, что до этого "Флэш" долгое время пребывал в подвешенном состоянии, поскольку фильм никак не мог обзавестись режиссером и точной датой выхода, так что будем надеяться, что на этом страдания предстоящей картины закончатся.

В лице Мускетти проект получил специалиста по хоррорам, однако сам аргентинский постановщик в интервью Fandango сказал, что его предыдущий опыт в жанре ужасов никак не отразится на "Флэше": Элементы хоррора? Нет, я так не думаю. Что меня захватило во Флэше, так это его человеческая драма — те чувства и эмоции, которыми наполнена история этого персонажа. Но мне кажется, эта работа доставит нам немало радости. Я не могу обещать, что привнесу какие-то элементы ужасов в этот фильм, но нет сомнений, что это прекрасная человеческая история.

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Сценарий для "Флэша" напишет Кристина Ходсон ("Хищные птицы"). Свой вариант сценария предлагали также Эзра Миллер и Грант Моррисон, но в итоге продюсеры отдали предпочтение версии Ходсон. Производство фильма должно стартовать в январе 2020 года.

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Кино, Фильм, Warner Bros., DC, Флэш.
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