Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют

Новости культуры:Роман ужасов Стивена Кинга "Темная половина" (The Dark Half) снова выйдет на большие экраны.

Режиссер Алекс Росс Перри ("Ее запах") займется новой экранизацией романа Стивена Кинга "Темная половина" для MGM.

Как сообщает Variety, Перри планирует переосмыслить историю, изложенную в книге.

Других подробностей проекта пока нет.

Бестселлер "Темная половина" был впервые опубликован в 1989 году. В нем рассказывается о писателе, который выпускает книги как под своим настоящим именем, так и под псевдонимом – Джордж Старк. Однажды его альтер-эго, которое он похоронил на кладбище, оживает и принимается совершать убийства.

Фильм Перри – не первая экранизация "Темной половины". В 1993 году вышла одноименная лента Джорджа А. Ромеро. Главную роль в картине сыграл Тимоти Хаттон.