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Четверг, 12.12.2019
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Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"
21:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры:Сценарист Дэвид Крейн отметил, что было сложно решить, с кем окончательно свести Фиби.

В интервью RadioTimes Дэвид рассказал, что Фиби Буффе чуть не оставили с Дэвидом, ее чудаковатым бойфрендом из Минска. Впервые он появился в первом сезоне и участвовал в событиях сериала несколько раз. В последний раз Дэвид появился в девятом сезоне: он приехал к Фиби и был готов сделать ей предложение, но Фиби уже была с Майком.

Крейн отметил, что Фиби могла бы в итоге остаться с Дэвидом.

Мы долго не знали, кто с ней будет. Хенк Азария и Пол Радд прекрасные актеры, они оба отлично смотрелись с Фиби. Мы метались от одного к другому. Я уже не помню, почему мы выбрали Майка. Но Фиби могла быть с любым из них, — поделился сценарист.

Ранее Дэвид Крейн рассказывал, почему Фиби Буффе не сделали девушкой Джоуи Триббиани, хотя их отношения регулярно переходили границы дружеских. Они целовались и Джоуи предлагал Фиби пожениться, когда думал, что она беременна. Сами Лиза Кудроу и Мэтт ЛеБлан назвали отношения своих героев «секс по дружбе».

Почему Джоуи и Фиби не могли быть вместе: сценарист "Друзей" расскрыл карты

По словам Крейна, сделать из шестерых друзей три парочки — слишком банальная идея.

Это было бы слишком точно и логично. Целью было сохранить всех шестерых персонажей на протяжении всего сериала, и это был бы самый легкий путь развития их отношений. Мы чувствовали, что он ошибочный, — сказал Крейн.

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Кино, Сериал, Друзья, Дэвид Крейн.
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