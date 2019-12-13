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Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 15, 16 серии (Видео)

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 15, 16 серии (Видео)
10:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Вечером в четверг, 12 декабря вышли финальные 15 и 16 серии первого сезона популярного сериала "Папик".

Сегодня предлагаем вам посмотреть финальные серии сериала "Папик", которые вышли на телеканале "1+1" накануне, 12 декабря.

Комедийный сериал "Папик" на данный момент все больше захватывает сердца украинских телезрителей. Так как, интересные приключения пенсионера Александра Николаевича, а также молодой хищницы Лизы вряд ли смогли оставить кого-то равнодушным.

Что было в 15-16 сериях - финале 1 сезона 

ПАПИК - смотреть онлайн 15 серию

 ПАПИК - смотреть онлайн 16 серию

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 13, 14 серии (Видео)

Лиза успешно проходит прослушивание на песенный конкурс. Внезапно объявляется настоящий хозяин особняка, в котором живут дед с Лизой. Александр Николаевич, разнервничавшись, попадает в больницу. Олигарх судится с дедом, из-за чего того ждет приговор.

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Все по теме:

Сериал, Украинский сериал, Станислав Боклан, Сериалы 2019, Папик, Сериалы по 1+1.
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