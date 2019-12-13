Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 15, 16 серии (Видео)

Новости культуры:Вечером в четверг, 12 декабря вышли финальные 15 и 16 серии первого сезона популярного сериала "Папик".

Сегодня предлагаем вам посмотреть финальные серии сериала "Папик", которые вышли на телеканале "1+1" накануне, 12 декабря.

Комедийный сериал "Папик" на данный момент все больше захватывает сердца украинских телезрителей. Так как, интересные приключения пенсионера Александра Николаевича, а также молодой хищницы Лизы вряд ли смогли оставить кого-то равнодушным.

Что было в 15-16 сериях - финале 1 сезона

ПАПИК - смотреть онлайн 15 серию

ПАПИК - смотреть онлайн 16 серию

Лиза успешно проходит прослушивание на песенный конкурс. Внезапно объявляется настоящий хозяин особняка, в котором живут дед с Лизой. Александр Николаевич, разнервничавшись, попадает в больницу. Олигарх судится с дедом, из-за чего того ждет приговор.