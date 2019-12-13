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Звезда "Бегущего по лабиринту" отказался сниматься в сериале по "Властелину колец" от Amazon

Звезда "Бегущего по лабиринту" отказался сниматься в сериале по "Властелину колец" от Amazon
14:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Причиной стал конфликт съемочных графиков.

Актер Уилл Поултер ("Бегущий в лабиринте"), который должен был сыграть одну из главных ролей, покинул сериал по "Властелину колец" от Amazon.

Как сообщает Variety, причиной стал конфликт съемочных графиков. Из-за участия в каком фильме актеру пришлось отказаться от роли в дорогостоящем проекте, не уточняется.

Сейчас идет подбор актера на замену.

Напомним, шоураннерами проекта выступят Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Над сериалом будет работать сценарист "Игры престолов" Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала. Ранее был объявлен каст съемочной группы шоу.

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Как сообщалось ранее, Маркелла Кавена ведет переговоры о съемках в сериале "Властелин колец". А вот Орландо Блум не видит себя в новом сериале от Amazon.

О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается. Съемки будут проходить в Новой Зеландии.

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Фильмы, Кино, Amazon, Властелин колец, Актер, Бегущий в лабиринте, Уилл Поултер.
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