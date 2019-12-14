Женщины могут все: лучшие фильмы, созданные представительницами прекрасного пола

1 В 2018 году британская компания ВВС провела опрос, во время которого определила 100 лучших фильмов на иностранном языке. Статистика показала, что в первую сотню вошли всего 4 фильма, создателями которых являются представительницы прекрасного пола. В ноябре 2019 года ВВС опросила 368 киноэкспертов из 84 стран мира, чтобы найти лучшие фильмы от женщин-кинематографистов. В нашем сегодняшнем обзоре 10 лучших фильмов, снятых женщинами. "Daughters of the Dust" ("Дочери пыли") Завораживающий рассказ о культуре Галла, показанной сквозь призму судеб жителей острова. "Дочери пыли" - это первый фильм, снятый афроамериканской женщиной и выпущенный в прокат США. Картина была включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США за её большое культурное, историческое и эстетическое значение.

2 "Fish Tank" ("Аквариум") Фильм британского режиссёра, сценариста и актрисы Андреа Арнольд поражает серьёзным взглядом на социальные проблемы. История девочки-подростка, пытающейся найти трещину в аквариуме собственной жизни и ищущей хоть какую-то опору под ногами, не оставила равнодушными ни критиков, ни зрителей. А счастливый финал картины даёт надежду на то, что выход из трудной ситуации может оказаться ближе, чем кажется поначалу.

3 "Toni Erdmann" ("Тони Эрдманн") Картина немецкого кинорежиссёра Марен Аде в 2017 году была номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Несмотря на то, что награду получила другая кинолента, "Тони Эрдманн" не остался незамеченным. Это рассказ о снижении роли семьи в современном мире и о том, как пренебрежение извечными ценностями может привести к настоящей драме. Впрочем, даже рассказ о сложных ситуациях и конфликтах может вызывать улыбку, если за дело берётся Марен Аде.

4 "The Hurt Locker" ("Повелитель бури") Фильм Кэтрин Бигелоу получил в 2010 году шесть премий "Оскар", в том числе как лучший фильм. Сама режиссёр стала первой женщиной, получившей престижную кинопремию в номинации "Лучший режиссёр". В обеих номинациях "Повелитель бури" обошёл нашумевший "Аватар" и его режиссёра Джеймса Кэмерона (бывшего мужа Кэтрин Бигелоу). Секрет успеха "Повелителя бурь" прост: режиссёр заставляет зрителя физически прочувствовать все ужасы войны и испытать то колоссальное напряжение и страх, которые неизменно становятся спутниками вооруженных конфликтов.

5 "Daisies" ("Маргаритки") Вера Хитилова, чешский режиссёр и сценарист, сняла свой фильм ещё в 1966 году. Казалось бы, невинная картина о безрассудных поступках двух юных героинь, но на самом деле глубинный смысл фильма можно узнать, лишь осознав, что действие происходит в коммунистической Чехословакии. Героини, две Марии, похожи на восставших кукол, разрушающих гендерные роли и потребительскую культуру.

6 "Lost in Translation" ("Трудности перевода") София Кополла профессионально показала в своей картине сразу несколько уровней современной дезориентации. Мужчина средних лет пытается разобраться в своих отношениях с женой после 25 лет брака, а молодая женщина сталкивается с проблемой одиночества после двух лет брака и неясности своего профессионального будущего. К тому же Боб и Шарлотта оказываются в незнакомой для них Японии.

7 "Beau Travail" ("Хорошая работа") Драма французского режиссёра Клер Дени повествует о службе в иностранном легионе. Однако в фильме нет военных действий, как нет ореола романтики, столь часто присущего в картинах о военных.

8 Но "Хорошая работа" - это откровенное и правдивое повествование о буднях солдат, о проблемах взаимоотношений в условиях ограниченного пространства и кажущейся неминуемой драматической развязке конфликта между старшим и младшим по положению и званию. "Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles" ("Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080") Режиссёр Шанталь Акерман предоставила зрителям уникальную возможность понаблюдать в течение трёх дней за одной женщиной. Но рутинные ежедневные дела Жанны Дильман, выполняемые буквально автоматически, не вызывают у зрителя чувства умиротворения. Напротив, с каждой минутой фильма нарастает напряжение.