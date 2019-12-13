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Пятница, 13.12.2019
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Опубликован трейлер экранизации бродвейского мюзикла "На высотах" (Видео)

Опубликован трейлер экранизации бродвейского мюзикла "На высотах" (Видео)
18:01 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм выйдет в прокат летом 2020 года.

Кинокомпания Warner Bros. презентовала дебютный трейлер фильма "На высотах", в основу которой лег одноименный бродвейский мюзикл композитора Лин-Мануэля Миранды.

В 2008 году постановка получила 13 номинаций на театральную премию "Тони", а в 2009 году - "На высотах" стал лучшим альбомом премии "Грэмми".

В центре сюжета — истории жителей нью-йоркского района Вашингтонские высоты. Главными героями стали владелец небольшого магазинчика Уснави и девушка из салона красоты Ванесса, которая мечтает о переезде.

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Режиссером картины выступил Джон М. Чу ("Иллюзия обмана 2"), а главные роли исполняют Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос и Мелисса Баррера.

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Кино, Фильм, Warner Bros., Мюзикл, Трейлер, Музыкальный фильм, In the Heights (.
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