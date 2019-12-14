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Элизабет Херли призналась, вернется ли она в продолжении "Остина Пауэрса"

Элизабет Херли призналась, вернется ли она в продолжении "Остина Пауэрса"
10:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Всего на экраны пока вышло три "Остина Пауэрса", включая ленты "Шпион, который меня соблазнил" (1999) и "Голдмембер" (2002).

Конечно, Элизабет Херли была неподражаема в роли привлекательного британского агента Ванессы Кенсингтон, но в недавнем интервью актриса призналась, что сомневается насчет необходимости участвовать в потенциальном продолжении "Остина Пауэрса".

Одной из причин, по которой Херли не решается вернуться к своему персонажу, стали откровенные костюмы, в которые Ванесса так любила наряжаться.

Не думаю, что кто-то захочет сниматься в тех же костюмах, что и 20 лет назад, — заявила актриса.

В прошлом году сыгравший Остина Пауэрса Майк Майерс намекал на вероятные съемки четвертого фильма, заявив, что зрителям вскоре предстоит вновь повстречаться с Доктором Зло, главным антагонистом франшизы.

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И все же Элизабет, похоже, этого энтузиазма не разделяет. По ее мнению, мало кто захочет оглядываться назад и возвращаться к персонажам, с которыми был связан, когда был на двадцать лет моложе. При этом актриса считает нормальным, когда герой фильма "органично прогрессирует", изменяясь на глазах зрителей на протяжении какого-то времени.

Но хоть Элизабет и не порадует поклонников новым появлением в "Остине Пауэрсе", расстраиваться не стоит. Уже 13 декабря стартует новый сезон сериала Marvel "Беглецы", в котором актриса играет прекрасную злодейку Моргану ле Фэй.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Элизабет Херли, Остин Пауэрс.
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