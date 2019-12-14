На заднем плане одной из сцен боевика "Призрачная шестерка" было замечено нечто интересное (Фото, Видео)

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21:22 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Twitter

Новости культуры:В такие моменты можно сказать: "Когда у зрителя глаз-алмаз!"

Пользователь Reddit под ником thejokerjackson разглядел в фильме 6 Underground Райана Рейнольдса, в том момент когда он на съемках записал видео для своего YouTube-канала.

То самое видео Рейнольдс выложил на YouTube ещё в сентябре.

В ролике он стоит на фоне автомобильной аварии и говорит, что ценит спокойствие, которое царит на съёмочных площадках фильмов Майкла Бэя.

6 Underground — картина Майкла Бэя, которая вышла на Netflix 13 декабря. Райан Рейнольдс исполнил в нём главную роль. Помимо него в фильме сыграли Мелани Лоран («Враг») и Дэйв Франко («Иллюзия обмана»).

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Напомним, что Netflix опубликовал новый ролик боевика "6 Underground" ("6 футов под землей") от режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя. В центре сюжета ленты оказываются шесть миллиардеров, которые подделывают свою смерть, чтобы сформировать элитный отряд для борьбы с преступностью. Возглавляет его мужчина, которого называют Первым - его сыграл Райан Рейнольдс.

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Кино, Фильм, Боевик, Райан Рейнольдс, Netflix, 6 Underground, 6 футов под землей.
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