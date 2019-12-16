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В "Могучих рейнджеров" вдохнут новую жизнь после провала

В "Могучих рейнджеров" вдохнут новую жизнь после провала
16:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Будет предпринята еще одна попытка реанимировать знаменитую супергеройскую франшизу.

Студия Paramount Pictures начала работу над новой версией "Могучих рейнджеров". Продюсеры рассчитывают выпустить полнометражный фильм, который в дальнейшем может обзавестись сиквелами.

Согласно источнику, за постановку картины может взяться шоураннер сериала "Конец ***го мира" Джонатан Энтвистл, тогда как сценарий будет доверен Патрику Берли ("Кролик Питер 2").Отметим, что это будет уже не первая попытка вдохнуть новую жизнь в знаменитый фантастический сериал, который выходил на экраны в 1990-х.

Два года назад студия Lionsgate сняла одноименный фильм, который, однако, не оправдал ожиданий, собрав в мировом прокате лишь $142 млн при бюджете $100 млн. Такие показатели вынудили Lionsgate отказаться от производства дальнейших фильмов из серии.

 
 
 
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Теперь же "Могучих рейнджеров" ждет начало с чистого листа — предстоящий фильм от Paramount никак не будет связан с предшественниками, в том числе в плане актерского состава. Об этом поведал Дейкр Монтгомери, сыгравший в "Могучих рейнджерах" 2017 года одну из ведущих ролей. По словам Монтгомери, он в курсе запланированного перезапуска, но заглавные роли в новом фильме исполнят другие артисты. О сроках производства, актерском составе и дате премьеры новых "Могучих рейнджеров" пока никаких сведений нет.

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Фильмы, Кино, Премьеры, Фантастические сериалы, Фильм "Могучие рейнджеры".
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