В "Могучих рейнджеров" вдохнут новую жизнь после провала

Новости культуры:Будет предпринята еще одна попытка реанимировать знаменитую супергеройскую франшизу.

Студия Paramount Pictures начала работу над новой версией "Могучих рейнджеров". Продюсеры рассчитывают выпустить полнометражный фильм, который в дальнейшем может обзавестись сиквелами.

Согласно источнику, за постановку картины может взяться шоураннер сериала "Конец ***го мира" Джонатан Энтвистл, тогда как сценарий будет доверен Патрику Берли ("Кролик Питер 2").Отметим, что это будет уже не первая попытка вдохнуть новую жизнь в знаменитый фантастический сериал, который выходил на экраны в 1990-х.

Два года назад студия Lionsgate сняла одноименный фильм, который, однако, не оправдал ожиданий, собрав в мировом прокате лишь $142 млн при бюджете $100 млн. Такие показатели вынудили Lionsgate отказаться от производства дальнейших фильмов из серии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ready to take on the week. #MondayMotivation #PowerRangers Публикация от Power Rangers (@powerrangersmovie) 30 Июл 2018 в 10:58 PDT

Теперь же "Могучих рейнджеров" ждет начало с чистого листа — предстоящий фильм от Paramount никак не будет связан с предшественниками, в том числе в плане актерского состава. Об этом поведал Дейкр Монтгомери, сыгравший в "Могучих рейнджерах" 2017 года одну из ведущих ролей. По словам Монтгомери, он в курсе запланированного перезапуска, но заглавные роли в новом фильме исполнят другие артисты. О сроках производства, актерском составе и дате премьеры новых "Могучих рейнджеров" пока никаких сведений нет.