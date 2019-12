Кассовые сборы "Холодного сердца 2" превысили в США 1 млрд долларов (Видео)

Анимационный фильм "Холодное сердце 2", на создателей которого подали в суд за нарушение авторских прав, собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал шестой картиной студии Disney за год, взявшей эту планку. Об этом сообщается на странице мультфильма в Twitter.

Согласно box office, только в США фильм заработал 367 млн долл. Кроме того, хорошие сборы у "Холодного сердца 2" в Китае (111 млн долл.), в Японии (67 млн долл.) и в Великобритании (около 50 млн долл.).

Ранее в текущем году более 1 млрд долларов заработали в прокате "Мстители: Финал" (собрав 2,7902 млрд долл., стал самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд "Аватара"), а также "Капитан Марвел", "Человек-паук: Вдали от дома", "Аладдин" и "История игрушек-4". При этом в прокат еще не вышел девятый эпизод "Звездных войн", который стартует в Украине 19 декабря и имеет все шансы на высокие сборы.

Thank you to fans around the world for helping #Frozen2 cross $1B at the global box office. pic.twitter.com/zUOXHwnOyo

