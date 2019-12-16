"Ведьмак": почему Netflix внезапно решил уволить дизайнера костюмов (Видео)

Новости культуры:Уже на этой неделе, 20 декабря, на стриминговом сервисе Netflix выйдет сериал "Ведьмак", которого ждали все фанаты одноименной игры, а также серии книг.

Однако посреди съемочного процесса в команде случилась внезапная замена дизайнера костюмов. О том, что дизайнер костюмов, который работал над образами героев "Ведьмака", был отстранен от должности сообщает издание Redenian Intelligence.

В источнике говорится, что над нарядами персонажей работал Тим Аслан, которого заменили посреди съемок на Люсинду Райт.

Официальная причина замены дизайнера не сообщается, однако недавно фанаты книжной саги Анджея Сапковского, по мотивам которой снимают сериал, была раскритикован. К примеру, поклонникам серии не понравилось, как Тим Аслан изобразил бронированный костюм солдата Нильфгарда.

Что изменит новый дизайнер и будет ли нравится ее работа будущим зрителям – узнаем позже, а пока предлагаем посмотреть трейлер к сериалу "Ведьмак".