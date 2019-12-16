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Опубликован тизер сериала "И повсюду тлеют пожары": когда состоится премьера (Видео)

Опубликован тизер сериала "И повсюду тлеют пожары": когда состоится премьера (Видео)
21:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В основу сериала положен одноименный роман Селесты Инг, вышедший в 2017 году.

Hulu опубликовал тизер мини-сериала "И повсюду тлеют пожары", из которого стала известна дата премьеры проекта. В основу сериала положен одноименный роман Селесты Инг, вышедший в 2017 году.

Шоу, состоящее из 8 эпизодов, появится на платформе 18 марта 2020 года.

В картине снимались Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Джордан Эльзасс, Гэвин Льюис, Джэйд Петтиджон, Керри Вашингтон, Александра Андервуд.

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За постановку отвечает Линн Шелтон ("Утреннее шоу"), за адаптацию сценария – Лиз Тайглаар ("Мотель Бейтсов").

Действие разворачивается в городке Шейкер-Хайтс, штат Огайо, в конце 1990-х гг. Образцовое семейство Ричардсонов не знало беды, пока в их жизни не появилась художница Миа Уоррен со своей дочерью-подростком.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Премьера, Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Тизер, Hulu, И повсюду тлеют пожары, Джордан Эльзасс, Гэвин Льюис.
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