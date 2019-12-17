"Оскар"-2020: объявлен шорт-лист в номинации "Международный полнометражный фильм"

Американский кинематограф вовсю готовится к взрывному событию – Оскару-2020. Так, накануне, 16 декабря, в США выбирали ленты, которые попали в престижный шорт-лист номинации "Международный полнометражный фильм".
Американская киноакадемия объявила шорт-лист в номинации "Международный полнометражный фильм", о чем сообщается на официальном сайте премии.
Шорт-лист Оскара-2020 на номинацию "Международный полнометражный фильм":
"Раскрашенная птица" (Чешская Республика)
"Правда и справедливость" (Эстония)
"Отверженные" (Франция)
"Те, кто остался" (Венгрия)
"Ханиленд" (Северная Македония)
"Корпус Кристи" (Польша)
"Дилда" (Россия)
"Атлантика" (Сенегал)
"Паразиты" (Южная Корея)
"Боль и слава" (Испания)
Ранее эта категория называлась "Лучший фильм на иностранном языке". Также добавим, что украинский фильм "Дом" режиссера Наримана Алиева, к сожалению, не попал в шорт-лист и не будет бороться за престижную статуэтку.