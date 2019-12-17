"Оскар"-2020: объявлен шорт-лист в номинации "Международный полнометражный фильм"

Новости культуры:92-я церемония награждения «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.

Американский кинематограф вовсю готовится к взрывному событию – Оскару-2020. Так, накануне, 16 декабря, в США выбирали ленты, которые попали в престижный шорт-лист номинации "Международный полнометражный фильм".

Американская киноакадемия объявила шорт-лист в номинации "Международный полнометражный фильм", о чем сообщается на официальном сайте премии.

Шорт-лист Оскара-2020 на номинацию "Международный полнометражный фильм":

"Раскрашенная птица" (Чешская Республика)

"Правда и справедливость" (Эстония)

"Отверженные" (Франция)

"Те, кто остался" (Венгрия)

"Ханиленд" (Северная Македония)

"Корпус Кристи" (Польша)

"Дилда" (Россия)

"Атлантика" (Сенегал)

"Паразиты" (Южная Корея)

"Боль и слава" (Испания)

Ранее эта категория называлась "Лучший фильм на иностранном языке". Также добавим, что украинский фильм "Дом" режиссера Наримана Алиева, к сожалению, не попал в шорт-лист и не будет бороться за престижную статуэтку.