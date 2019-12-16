IMDb опубликовала список самых ожидаемых сериалов 2020 года (Видео)

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb, назвавшая ранее лучшие сериалы 2019 года, также опубликовала топ самых ожидаемых телепроектов 2020 года.
Рейтинг основан на просмотрах страниц сериалов и поисковых запросов аудиторией портала, насчитывающей более 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.
Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2020 года выглядит следующим образом:
1. "Звездный путь: Капитан Пикар"
2. "Сокол и Зимний солдат"
3. "Новый папа"
4. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
5. "Сквозь снег"
6. "Противостояние"
7. "Чужак"
8. "Старгерл"
9. "Охотники"
10. "Кэти Кин"
Напомним, что крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb опубликовала рейтинг лучших сериалов 2019 года, которые были наиболее популярны среди пользователей. Рейтинг основан не на оценках, а на просмотрах страниц сериалов аудиторией портала, насчитывающей более 200 млн уникальных посетителей в месяц. Первые два места в топе занимают сериалы телеканала НВО - "Игра престолов" и "Чернобыль".