"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры

Новости культуры:Канал CBS за месяц до премьеры принял решение продлить сериал на второй сезон.

"Звездный путь: Пикард" получил зеленый свет на второй сезон еще перед дебютом первого, который стартует уже в следующем месяце, 24 января.

Во втором сезоне главную роль, Пикарда, снова сыграет Патрик Стюарт. В сезон войдет 10 эпизодов, каждый из которых будет выходить раз в неделю на CBS All Access.

Канал CBS не сообщает, будут ли играть в сезоне Сантьяго Кабрера, Мишель Херд, Иса Брионес, Элисон Пилл, Гарри Тредавей и Эван Эвагор. Однако, в планах шоураннера проекта Майкла Шейбона была идея сменить роли в следующем сезоне.

"Звездный путь: Пикар" является одним из самых ожидаемых проектом следующего года по версии IMDb.

Зарубежные источники сообщают, что второй сезон может выйти уже весной 2020 года.

"Звездный путь" расскажет о экс-капитане "Энтерпрайза" Жане-Люке Пикаре. А действие картины покажет события по прошествии двадцати лет после действий фильма "Звездный путь: Возмездие".