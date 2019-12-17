В Нью-Йорке состоялась премьера киноадаптации мюзикла "Кошки" (Фото)

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Вчера вчером, 16 декабря, в Нью-Йорке состоялась кинопремьера долгожданного американского мюзикла “Кошки”. Данный фильм является адаптацией культового бродвейского мюзикла. На премьере мюзикла побывали главные звезды киноленты такие как: Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джейсон Деруло и другие.

Стоит подметить, что главной вишенкой красной дорожки стала американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт. Напомним, что Тейлор Свифт представила песню "Beautiful Ghosts", которая стала главным саундтреком к фильму одноименному мюзиклу "Кошки".

На красную дорожку певица вышла в потрясающем красном платье с цветочным принтом со шлейфом от Oscar de la Renta. Яркий лук исполнительницы дополняли женственные аксессуары и яркая помада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@taylorswift) 16 Дек 2019 в 8:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@oscardelarenta) 16 Дек 2019 в 5:24 PST

Напомним, что кинокомпания Universal представила новый трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки", которая не будет бороться за кинонаграды в этом году. В фильме снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден и Тейлор Свифт. Кроме того, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль, а Идрис Эльба перевоплотился в злодея.