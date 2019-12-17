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Главные герои "Звездных войн" будут постоянно препираться: подробности

Главные герои "Звездных войн" будут постоянно препираться: подробности
17:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Дэйзи Ридли рассказала об отношениях главных героев Рей и По в девятом эпизоде "Звездных войн".

Спустя годы ожиданий "Звездные войны: Скайуокер. Восход" наконец выходит на экраны. Этот фильм станет заключительным в новой трилогии, а также положит конец "Саге о Скайуокерах", которая началась еще с эпизода "Новая надежда".

Несмотря на то что Рей (Дэйзи Ридли) и По Дэмерон (Оскар Айзек) являются ключевыми героями последних картин, у них почти не было совместных сцен — впервые они встретились только в концовке "Последних джедаев".

Комментируя отношения между По и собственной героиней в грядущем фильме, Ридли намекнула, что зрителям не стоит ждать полной гармонии: "Их связывает дружба, хотя в общении между ними не все так гладко. Но это даже хорошо, ведь на деле друзья себя так и ведут. Они постоянно говорят друг другу что-то вроде: "Ты меня раздражаешь", "Да заткнись ты", "Я пытаюсь поступать правильно, так что ты тоже давай". Но мне это действительно нравится. Мне также было очень весело играть эти сцены с Оскаром. В то же время Джон [Бойега] всегда выступает тем парнем, который словно бы говорит: "О Боже, может, хватит уже?". Это было здорово".

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Судя по всему, объединившись в команду, Рей и По будут часто спорить, что дает почву для массы комедийных моментов, но в случае со столь напряженным фильмом доля юмора будет очень уместна. Что до сюжета "Звездных войн: Скайуокер. Восход", то Lucasfilm успешно хранит его в секрете, лишь подогревая интерес зрителей. Фильм выйдет в широкий прокат уже 19 декабря.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Звездные войны, Дейзи Ридли, Девятый эпизод "Звездных войн", Сага о Скайуокерах.
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