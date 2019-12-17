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Вторник, 17.12.2019
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Виола Дэвис снимется в криминальной драме с Сандрой Буллок: что ожидать от кинокартины?

Виола Дэвис снимется в криминальной драме с Сандрой Буллок: что ожидать от кинокартины?
22:28 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:О дате выхода картины не сообщается.

Виола Дэвис ("Вдовы") снимется в киноадаптации британского сериала Unforgiven ("Непрощенная") вместе с Сандрой Буллок, которая сыграет главную роль и спродюсирует проект.

Как сообщает Deadline, в новом проекте Netflix также сыграют Роб Морган и Эшлинг Франчози.

Режиссером фильма, который пока не имеет названия, выступит Нора Финшелдт ("Крушители системы").

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В центре сюжета окажется Рут Слэйтер (Буллок), которая была осуждена за жестокое преступление и выходит из тюрьмы. Она стремится стать полноценным членом общества, однако оно не готово принять ее. Тогда Рут решает искупить ошибки прошлого, помогая своей младшей сестре.

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Фильмы, Кино, Драма, Виола Дэвис, Netflix, Сандра Буллок, Киноадаптация, Криминальная драма, Непрощенная.
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