Виола Дэвис снимется в криминальной драме с Сандрой Буллок: что ожидать от кинокартины?

Новости культуры:О дате выхода картины не сообщается.

Виола Дэвис ("Вдовы") снимется в киноадаптации британского сериала Unforgiven ("Непрощенная") вместе с Сандрой Буллок, которая сыграет главную роль и спродюсирует проект.

Как сообщает Deadline, в новом проекте Netflix также сыграют Роб Морган и Эшлинг Франчози.

Режиссером фильма, который пока не имеет названия, выступит Нора Финшелдт ("Крушители системы").

В центре сюжета окажется Рут Слэйтер (Буллок), которая была осуждена за жестокое преступление и выходит из тюрьмы. Она стремится стать полноценным членом общества, однако оно не готово принять ее. Тогда Рут решает искупить ошибки прошлого, помогая своей младшей сестре.