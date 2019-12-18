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Актриса Кэти Бейтс рассказала, каким может быть 10 сезон "Американской истории ужасов"

Актриса Кэти Бейтс рассказала, каким может быть 10 сезон "Американской истории ужасов"
10:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Десятый сезон "Американской истории ужасов" выйдет на экраны уже в 2020 году.

Кэти Бейтс, снявшаяся в пяти сезонах ужасающей антологии Райана Мерфи, уже давно олицетворяет для зрителей самых ярких персонажей. И сейчас, когда Сеть наполняется слухами о грядущем юбилейном сезоне шоу, актриса рассказала, каким может стать ее возвращение на экраны.

В ходе интервью на шоу The Talk Кэти подтвердила планы Мерфи объединить героев прошлых сезонов "Американской истории ужасов".

Я знаю, что он собирается вернуть некоторых из нас, — заявила актриса. Также она призналась, что на днях сценарист и продюсер шоу Брэд Фэлчак "прислал ей большую охапку роз". Что ж, это определенно выглядит как подтверждение дружеского расположения и надежда на дальнейшее сотрудничество.  

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Отвечая на вопрос, к какой из предыдущих ролей она хотела бы вернуться, Бейтс призналась, что с удовольствием бы выбрала между кровожадной мадам Лалори из "Ковена" и бородатой женщиной Этель Дарлинг из "Фрик-шоу". Кстати, также актриса рассказала, что, когда впервые получила от Райана предложение сыграть Этель, отреагировала со значительной долей сарказма. Но позднее персонаж ей очень полюбился.

Ходят слухи, что 10 сезон этого фильма станет последним, но поклонники шоу, конечно, в это верить не хотят.

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Фильмы, Кино, Кэти Бейтс, Американские истории ужасов, Актриса Кэти Бейтс.
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