Лишен четкого смысла: "Звездные войны 9" получил "слабенький" рейтинг (Фото)

Новости культуры:В Сети появились первые рецензии на долгожданный фильм Джей Джея Абрамса. Пока ситуация неутешительная.

Долгожданный девятый эпизод "Звездных войн" наконец дошел до первых зрителей, однако фурора картина не произвела. Согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, на данный момент "Скайуокер. Восход" собрал лишь 53% положительных отзывов, что является весьма низкой оценкой. Отметим, что данный рейтинг основан на рецензиях кинокритиков, которые представляют разнообразные авторитетные издания. Идентичные показатели фильм имеет на другом известном ресурсе: по данным Metacritic, новые "Звездные войны" набрали 53 балла из 100 на основе 33 отзывов.

BBC:

"Скайуокер. Восход" не делает никакого шага вперед: в фильме главенствуют старые темы, ставятся одни и те же вопросы, на которые, в свою очередь, даются уже известные ответы.

Vanity Fair:

Фильм оставляет такое впечатление, словно он лишен четкого смыслового ядра. Вместо этого он являет словно бы сборку из фанатских ожиданий и пожеланий, которыми полны ресурсы вроде Twitter и Reddit.

Variety:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@starwarsmovies) 10 Дек 2019 в 10:03 PST

"Скайуокер. Восход" представляет собой едва ли не самое изысканное, увлекательное и эмоциональное зрелище в рамках "Звездных войн" со времен эпизода "Империя наносит ответный удар".

IGN:

В картине явственно чувствуется и любовь, и ностальгия, но вместе с тем не покидает ощущение, что создатели побоялись пойти наперекор фанатским ожиданиям. Этот страх сквозит на протяжении большей части фильма.

Polygon:

Девятый эпизод лишен баланса — кажется, словно фильм снимался в спешке. Будет не удивительно, если он обернется полным провалом.

Стоит добавить, что "Звездные войны: Скайуокер. Восход" пока оказывается в числе самых неудачных фильмов франшизы с точки зрения кинокритиков. Эпизод "Скрытая угроза" на Metacritic набрал 51 балл, тогда как "Атака клонов" — 54 балла. При этом "Последние джедаи" удостоились 85 баллов, а на счету "Пробуждения силы" 81 балл.