Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Новости культуры:Комедийный актер Уилл Феррелл спродюсирует, а также исполнит главную роль в новом проекте Netflix.

Уилл Феррел снимется в главной роли, который будет создан по мотивам документального фильма Тео Лава "Легенда о кокаиновом острове" (The Legend of Cocaine Island).

Также актер выступит одним из продюсеров художественного фильма Netflix вместе с Джессикой Елбаум и Дэвидом Пермутом. Сценарием картины займется Питер Стайнфелд.

Дата выхода фильма пока не известна.

В оригинальном документальном фильме, премьера которого состоялась 29 марта 2019, рассказывается история владельца малого бизнеса Родни Хайдена, который узнает о тайнике с кокаином стоимостью 2 миллиона долларов, спрятанном в Карибском море. Мужчина, желая поправить свое финансовое положение, решает отправиться на поиски наркотиков.