Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Уилл Феррел снимется в главной роли, который будет создан по мотивам документального фильма Тео Лава "Легенда о кокаиновом острове" (The Legend of Cocaine Island).
Также актер выступит одним из продюсеров художественного фильма Netflix вместе с Джессикой Елбаум и Дэвидом Пермутом. Сценарием картины займется Питер Стайнфелд.
Дата выхода фильма пока не известна.
В оригинальном документальном фильме, премьера которого состоялась 29 марта 2019, рассказывается история владельца малого бизнеса Родни Хайдена, который узнает о тайнике с кокаином стоимостью 2 миллиона долларов, спрятанном в Карибском море. Мужчина, желая поправить свое финансовое положение, решает отправиться на поиски наркотиков.