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Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
21:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Комедийный актер Уилл Феррелл спродюсирует, а также исполнит главную роль в новом проекте Netflix.

Уилл Феррел снимется в главной роли, который будет создан по мотивам документального фильма Тео Лава "Легенда о кокаиновом острове" (The Legend of Cocaine Island).

Также актер выступит одним из продюсеров художественного фильма Netflix вместе с Джессикой Елбаум и Дэвидом Пермутом. Сценарием картины займется Питер Стайнфелд.

Дата выхода фильма пока не известна.

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В оригинальном документальном фильме, премьера которого состоялась 29 марта 2019, рассказывается история владельца малого бизнеса Родни Хайдена, который узнает о тайнике с кокаином стоимостью 2 миллиона долларов, спрятанном в Карибском море. Мужчина, желая поправить свое финансовое положение, решает отправиться на поиски наркотиков.

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Актер, Уилл Феррелл, Netflix, Легенда о кокаиновом острове.
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