"Эмма": появился новый трейлер комедийной драмы (Видео)

Новости культуры:Фильм является экранизацией одноименного романа Джейн Остин.

В сети появился новый трейлер комедийной драмы "Эмма". Режиссером фильма выступил Отем Де Уайлд.

В главной роли снималась Аня Тейлор-Джой, которая также занята в психологическом хоррор-триллере Эдгара Райта. В "Эмме" также сыграли Джонни Флинн, Джош О'Коннор, Билл Найи, Миа Гот и др.

Главная героиня — Эмма Вудхаус — привыкла сватать всех вокруг, так как считает, что отлично разбирается в людях. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму.

В украинский прокат картина выйдет 5 марта 2020 года.