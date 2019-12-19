Рождественская сказка "Только Чудо" выходит в прокат

Новости культуры:Съемки украинской рождественской сказки от режиссера и продюсера Елены Каретник большей частью проводились в Буковеле, где специально выстроили старинный городок.

Сегодня в широкий кинотеатральный прокат выходит детская семейная рождественская сказка "Только Чудо".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

"По сюжету, семнадцатилетний Северин живет в живописном горном городе, который страдает от бесконечной зимы долгих семь лет. Небогатый, но добрый и смелый юноша накануне дня Святого Николая отправляется на поиски известного врача для отца, который был сильно ранен, спасая родной город от разрушительной ледового нашествия. На пути героя много препятствий: стихийные бедствия, таинственные летающие существа и безжалостные злодеи. У Северина есть три дня, чтобы спасти, влюбиться, выжить..." - говорится в сообщении.

Режиссер и продюсер фильма - Елена Каретник. Оператор-постановщик - Дмитрий Санин. Композитор - Дмитрий Коновалов. Художник по костюмам - Айна Гассе.

Лента создана кинокомпанией "Сказка Продакшн" при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры Украины.