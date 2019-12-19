В Украине стартует показ фильма "Скандал" (Видео)

Новости культуры:В сюжет этого фильма о домогательствах положены реальные события.

Популярные голливудские актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Робби сыграли главные роли в новом фильме "Скандал" (Bombshell) о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News. 21 августа киностудия Lionsgate представила первый трейлер, 15 октября – второй, а 4 ноября в сети появился украинский видеоролик. Премьера ленты запланирована на сегодня, 19 декабря 2019 года.

Один из первых трейлеров, дублированных на украинский, в котором появились актрисы Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, был опубликован на официальном ютуб-канале UFD Independent Films.

Фильм "Скандал" рассказывает о скандале в 2016 году. Тогда работницы Fox News обвинили генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Добавим, что мужчина умер в 2017 году.

Так, американская журналистка Гретхен Карлсон, которую в фильме сыграла Николь Кидман, обвинила Айлза в домогательствах. По ее словам, она была уволена после того, как отказала генеральному директору в близости. Впоследствии к Карлсон присоединились еще несколько женщин (их играют Робби и Шарлиз Терон). После скандалов Роджер Айлс ушел в отставку.

Также ранее создатели фильма "Скандал" представили официальный постер фильма, на котором появились три голливудские актрисы – Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, первая из которых изменилась для фильма до неузнаваемости.