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Три в одном: Рассел Кроу работает над фильмом об известном шеф-поваре

Три в одном: Рассел Кроу работает над фильмом об известном шеф-поваре
15:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Знаменитый актер Рассел Кроу займется продюсированием фильма о британском шеф-поваре.

Рассел Кроу будет снимать киноленту о известном шеф-поваре Марко Пьере Уайте. Также актер исполнит главную роль в этом фильме и создаст к нему сценарий. Об этом сообщил сам кулинар, выступая в Daily Mail. 

Уайт сказал, что видел на эту роль именно Рассела.

Также, со слов шеф-повара, есть предположение, что в фильме Уайта будут играть несколько героев. Все они будут разной возрастной категории.

Как сообщают зарубежные СМИ, фильм находится на стадии планирования. Подробностей о дате выхода и актерском составе пока нет.

Сюжет картины будет основан на книге-автобиографии Марко "Дьявол на кухне: Секс, боль, безумие и становление великого шеф-повара". В его произведении рассказывается о становлении Уайта как шеф-повара и его пути к вершинам. Марко получил бешеную популярность, после того, как в довольно молодом возрасте, 24 лет, получил главный фартук в Harveys. А в 1995 году получил звание самого юного шеф-повара, который получил три звезды Мишлен.

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В 2007 году Уайт создал программу "Адская кухня", которая потом получила невероятную популярность во всем мире.

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Кино, Фильм, Повар, Рассел Кроу, Шеф-повар, Марко Пьер Уайт.
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