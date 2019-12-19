Как Киану Ривз готовится к съемкам четвертой "Матрицы" и "Джона Уика" (Фото)

Новости культуры:Актер отправился улучшать свои навыки, чтобы в новых фильмах предстать еще более искусным бойцом.

Как передает компания Taran Tactical Innovations, которая специализируется на продаже огнестрельного оружия и сотрудничает с Голливудом, Киану Ривз начал специальные тренировки в рамках подготовки к съемкам сразу в двух горячо ожидаемых блокбастерах — "Матрица 4" и "Джон Уик 4".

На официальной странице Taran Tactical Innovations в Instagram появилось фото, на котором актер запечатлен вместе с рядом сотрудников компании. Подпись под снимком гласит: "Как видим, он вернулся — впереди глава номер 4. Киану начал готовиться к "Джону Уику 4" и "Матрице 4".

Интересно, что ранее Ривз уже проходил подготовку под началом специалистов из Taran Tactical Innovations. Незадолго до релиза "Джона Уика 3" глава компании Таран Батлер поделился своими всецело положительными впечатлениями от работы с прославленным актером:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@tarantactical) 16 Дек 2019 в 9:21 PST

"Когда к нам пришел Киану, я держал в уме свой опыт работы с другими актерами — они обычно рассчитывают на три или четыре часа тренировок в день, чтобы овладеть основными навыками владения оружием и еще какими-нибудь дурацкими трюками, о которых они позже благополучно забудут. Но Киану хотел быть на порядок выше этого. Кажется, он никогда не бывает доволен. На YouTube можно найти ролики, в которых видно, как он с готовностью проделывает один и тот же маневр снова и снова. Он старается быть еще более быстрым, он хочет становиться все лучше и лучше. Именно такое отношение к делу позволяет ему быть на вершине".

Примечательно, что студия Warner Bros. назначила премьеру новых "Матрицы" и "Джона Уика" на один день — 21 мая 2021 года. До того Ривз успеет озвучить одного из персонажей в анимационном фильме "Губка Боб в бегах", а также сняться в комедии "Билл и Тед" — обе картины выйдут в 2020 году.