Скачать
Четверг, 19.12.2019
Подарил детям праздник: Зеленский провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС (Фото)
Подарил детям праздник: Зеленский провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС (Фото)
Кабмин установил KPI для руководителей центральных органов исполнительной власти
Кабмин установил KPI для руководителей ЦОИВ
Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера
Манчестер Сити требует компенсацию за уходящего тренера
Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)
Грандиозное воссоединение: звезды "Гарри Поттера" собрались вместе на праздники (Фото)

Как Киану Ривз готовится к съемкам четвертой "Матрицы" и "Джона Уика" (Фото)

Как Киану Ривз готовится к съемкам четвертой "Матрицы" и "Джона Уика" (Фото)
17:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Telegraf EPA

Новости культуры:Актер отправился улучшать свои навыки, чтобы в новых фильмах предстать еще более искусным бойцом.

Как передает компания Taran Tactical Innovations, которая специализируется на продаже огнестрельного оружия и сотрудничает с Голливудом, Киану Ривз начал специальные тренировки в рамках подготовки к съемкам сразу в двух горячо ожидаемых блокбастерах — "Матрица 4" и "Джон Уик 4".

На официальной странице Taran Tactical Innovations в Instagram появилось фото, на котором актер запечатлен вместе с рядом сотрудников компании. Подпись под снимком гласит: "Как видим, он вернулся — впереди глава номер 4. Киану начал готовиться к "Джону Уику 4" и "Матрице 4".

Интересно, что ранее Ривз уже проходил подготовку под началом специалистов из Taran Tactical Innovations. Незадолго до релиза "Джона Уика 3" глава компании Таран Батлер поделился своими всецело положительными впечатлениями от работы с прославленным актером:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@tarantactical)

"Когда к нам пришел Киану, я держал в уме свой опыт работы с другими актерами — они обычно рассчитывают на три или четыре часа тренировок в день, чтобы овладеть основными навыками владения оружием и еще какими-нибудь дурацкими трюками, о которых они позже благополучно забудут. Но Киану хотел быть на порядок выше этого. Кажется, он никогда не бывает доволен. На YouTube можно найти ролики, в которых видно, как он с готовностью проделывает один и тот же маневр снова и снова. Он старается быть еще более быстрым, он хочет становиться все лучше и лучше. Именно такое отношение к делу позволяет ему быть на вершине".

Три в одном: Рассел Кроу работает над фильмом об известном шеф-поваре

Примечательно, что студия Warner Bros. назначила премьеру новых "Матрицы" и "Джона Уика" на один день — 21 мая 2021 года. До того Ривз успеет озвучить одного из персонажей в анимационном фильме "Губка Боб в бегах", а также сняться в комедии "Билл и Тед" — обе картины выйдут в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Warner Bros., Киану Ривз, Джон Уик, Кэрри-Энн Мосс, Подготовки к роли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
05 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Невероятная палитра красок: вышел новый клип Артема Пивоварова на песню &quot;Дом&quot; (Видео)
Вышел новый клип Артема Пивоварова на песню "Дом" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь