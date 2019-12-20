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"Кошки" Тома Хупера: "Кото-строфа", "сумасшествие" и "колоссальный провал"

"Кошки" Тома Хупера: "Кото-строфа", "сумасшествие" и "колоссальный провал"
03:52 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Критики резко прошлись по фильму "Кошки" Хупера.

Rotten Tomatoes представил совокупный рейтинг фильма режиссера Тома Хупера "Кошки", основанного на знаменитом бродвейском мюзикле. На момент публикации данной заметки, он составил всего 16 процентов. Таким образом, можно утверждать, что профессиональные кинокритики устроили картине настоящий разгром.

"Слабый исходный материал в паре с некомпетентной режиссурой Тома Хупера действительно удивляет", - написал автор издания Collider Мэтт Голдберг.

"Кошки" - это не та Кото-строфа, которую все боялись или ожидали еще в июле, но это и не триумф версии Хупера", - отметил Николас Барбер из BBC.

"После 110 глубоко психоделических минут кульбитов, взмахов хвостом, трудно понять,что-либо, кроме того, что с буквы C начинается слово Кошки (Cats), что с нее же начинается слово "сумасшествие" (craziness), и то, что это кинематографическое безумие, вероятно, заслуживает оценку "С", - считает автор Entertainment Weekly Леа Гринблатт.

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"Фильм режиссера Тома Хупера - это колоссальный провал, потому что он полностью отказался от всего того, что в свое время сделало "Кошек" потрясающим шоу", - посетовал автор New York Post Джон Алексински.

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Фильм, Кошки, Мюзикл, Том Хупер.
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