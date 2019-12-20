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Джордж Лукас не пришел на мировую премьеру картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Джордж Лукас не пришел на мировую премьеру картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
11:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Джордж Лукас, создатель великой вселенной Star Wars, не пришёл на премьеру девятого эпизода - "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Похоже, Лукас действительно затаил серьезную обиду на компанию Disney, которой с 2012 года принадлежат права на "Звездные войны".

Основатель студии Lucasfilm и создатель франшизы "Звездные войны" не явился на мировую премьеру картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход". На красной дорожке, однако, появился целый ряд персонажей, которых создал Лукас (C-3PO, R2-D2, Чубакка), а также многие артисты, которые исполнили в фильме ведущие роли. При этом Лукас все же не остался позабыт на этом торжественном мероприятии — глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди не преминула воздать должное создателю "далекой-далекой галактики":

Если бы не он, мы бы сейчас здесь не стояли. Его "Звездные войны" изменили историю кино, и мы с большим пиететом относимся к его наследию. 

 
 
 
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Check out photos from the London Premiere of @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. Be the first to see it in theaters tomorrow night! (1 of 2)

Публикация от Star Wars Movies (@starwarsmovies)

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Дань уважения Лукасу отдал также режиссер "Скайуокера. Восход" Джей Джей Абрамс. По словам Абрамса, работать в созданной Лукасом галактике стало для него большой привилегией, ведь он является страстным поклонником "Звездных войн" еще с самого детства.

Впрочем, несмотря на всеобщее почитание, ранее Лукас дал понять, что он недоволен развитием "Звездных войн" после своего отхода от дел. В своих мемуарах глава The Walt Disney Роберт Айгер признает, что Лукас воспринял как предательство тот факт, что новое руководство Lucasfilm отвергло разработанный им сюжет, который должен был лечь в основу очередной кинотрилогии.

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Все по теме:

Кино, Премьера, Джордж Лукас, Знаменитости, Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Мировая премьера кино.
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