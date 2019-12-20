Джордж Лукас не пришел на мировую премьеру картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Новости культуры:Джордж Лукас, создатель великой вселенной Star Wars, не пришёл на премьеру девятого эпизода - "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Похоже, Лукас действительно затаил серьезную обиду на компанию Disney, которой с 2012 года принадлежат права на "Звездные войны".

Основатель студии Lucasfilm и создатель франшизы "Звездные войны" не явился на мировую премьеру картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход". На красной дорожке, однако, появился целый ряд персонажей, которых создал Лукас (C-3PO, R2-D2, Чубакка), а также многие артисты, которые исполнили в фильме ведущие роли. При этом Лукас все же не остался позабыт на этом торжественном мероприятии — глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди не преминула воздать должное создателю "далекой-далекой галактики":

Если бы не он, мы бы сейчас здесь не стояли. Его "Звездные войны" изменили историю кино, и мы с большим пиететом относимся к его наследию.

Дань уважения Лукасу отдал также режиссер "Скайуокера. Восход" Джей Джей Абрамс. По словам Абрамса, работать в созданной Лукасом галактике стало для него большой привилегией, ведь он является страстным поклонником "Звездных войн" еще с самого детства.

Впрочем, несмотря на всеобщее почитание, ранее Лукас дал понять, что он недоволен развитием "Звездных войн" после своего отхода от дел. В своих мемуарах глава The Walt Disney Роберт Айгер признает, что Лукас воспринял как предательство тот факт, что новое руководство Lucasfilm отвергло разработанный им сюжет, который должен был лечь в основу очередной кинотрилогии.