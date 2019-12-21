"Ирландец" последний? Мартин Скорсезе может завершить режиссерскую карьеру

Новости культуры:Кинематографист в разговоре с журналистами заикнулся об окончании своей карьеры.

Вышедший на Netflix "Ирландец" американского режиссера Мартина Скорсезе может стать последним в карьере режиссера.

Говоря о сотрудничестве с Netflix, режиссер отметил, что его главной задачей было «понять, как в новом мире будут смотреть фильмы».

Он уточнил, что многие студии отказывались браться за съемки его новой картины, поскольку Скорсезе хотел использовать дорогостоящую технологию компьютерного омоложения актеров.

Выход "Ирландца" на стриминговой платформе создал некоторые проблемы для Скорсезе, который хотел выставить свой фильм на «Оскар», однако для этого лента должна выйти в прокат, что невозможно, так как Netflix обладает эксклюзивными правами на показ.

Решение было найдено – для этого организовали ограниченный показ картины в нескольких кинотеатрах, чтобы удовлетворить требования Американской киноакадемии.