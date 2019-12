Немаленькая цифра: Netflix посчитал сколько человек уже посмотрело фильм "Ирландец"

За первую неделю криминальную драму с Аль Пачино и Робертом Де Ниро посмотрели с 26 404 081 аккаунтов.

Об этом сообщается на странице онлайн-платформы в Twitter.

Просмотр Netflix засчитывает, если пользователь увидел не менее 70% фильма. Добавим, что аккаунт Netflix может быть один на всю семью, поэтому реальное количество человек, просмотревших фильм, гораздо выше.

*pours glass of wine*

*dips bread*

My friends, I’ve got some news from the big guy at the top: THE IRISHMAN was watched by 26,404,081 accounts globally — within its first 7 days on Netflix. pic.twitter.com/abVV993CWS

— Netflix Film (@NetflixFilm) December 10, 2019