Кругленькие суммы: какая зарплата у каста "Очень странных дел"

Новости культуры:Стало известно, сколько зарабатывают звезды сериала "Очень странные дела".

Фанаты кинематографа делятся на два типа – те, кто следят за новинками и ждут премьер, и те, кто любят его закулисье, скандалы и другие подобные детали. Однако мы уверены, киноманов, которых бы не интересовали заработки их кумиров, просто не существует! Поэтому – читайте дальше.

На сайте издания Variety появилась подробная информация о гонорарах звезд кинематографа. Представители медиа-ресурса опубликовали огромный отчет, в котором указали сколько популярные актеры получают за каждую серию со своим участием.

В перечне указали знаменитостей из различных проектов, среди которых разместились звезды среиала "Очень странные дела". Их заработки за один эпизод разместились таким образом.

Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор получают от Netflix по 350 тысяч долларов.

Чарли Гитон, Наталья Дайер, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин и Гейтен Матараццо зарабатывают по 250 тысяч долларов за эпизод.

А Сэди Синк, которая присоединилась к проекту только во втором сезоне, получает пока меньше всех – 150 тысяч долларов за одну серию.