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В Сети появился первый трейлер фильма "Правда" (Видео)

В Сети появился первый трейлер фильма "Правда" (Видео)
10:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Фильм "Правда" станет его первой лентой, снятой не в Японии и не на японском языке. Оригинальное название будущей премьеры – The Truth.

Известная 76-летняя французская актриса не перестает радовать киноманов своим творчеством и съемками в будущих премьерах.

Так, очередной ведущей ролью Катрин Денёв стала героиня из фильма "Правда".

Над картиной работает япноський сценарист и режиссер, а также лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля в 2018 году Корээда Хирокадзу.

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Главные роли в фильме "Правда" сыграли Катрин Денёв, которая недавно перенесла инсульт, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Мировая премьера фильма прошла в октябре в Италии, однако в свободном доступе в других странах она будет не быстрее, чем в феврале 2020 года.

По сюжету, звезда кино Фаббьен становится все менее и менее популярной. Чтобы разбавить будни своей уже не молодой матери, погостить к ней приезжает дочь Люмир с мужем и дочерью. Однако воссоединение семьи вместо гармонии перерастает в конфликты. И неожиданно для себя и своих близких Фаббьен снова получает главную роль в научно-фантастическом фильме о женщине, которая никогда не стареет.

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Фильмы, Кино, Правда, Трейлер, Смотреть.
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