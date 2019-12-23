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"Свидание в Вегасе": что известно о новом украинском фильме

"Свидание в Вегасе": что известно о новом украинском фильме
19:27 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:В сети появился первый постер и названа дата премьеры новой украинской комедии.

Новая украинская комедия "Свидание в Вегасе"  выйдет в прокат 5 марта 2020-го. Режиссер фильма – Сергей Вейн.

Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.

В центре сюжета – Артем и Оксана, менеджеры из конкурирующих рекламных агентств. Они летят в Лас-Вегас подписать контракт со сверхважным клиентом и заинтересованы в том, чтобы украсть победу друг у друга из-под носа. Но все планы идут наперекосяк, когда Артема и Оксану снимают с рейса, и дальнейшая дорога в Вегас превращается в настоящий романтический приключенческий экшен, многие сцены которого снимались в США.

Украинский фильм получил гран-при европейского кинофестиваля

Трейлер фильма "Свидание в Вегасе" обещают представить в ближайшее время.

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Кино, Фильм, Украинский фильм, Свидание в Вегасе.
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