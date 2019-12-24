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Новый Шерлок Холмс: Netflix назвал актеров для своего нового проекта

Новый Шерлок Холмс: Netflix назвал актеров для своего нового проекта
17:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Netflix объявила о выпуске нового шоу о Шерлоке Холмсе.

Netflix запустил в разработку собственный сериал о приключениях Шерлока Холмса, который станет полным переосмыслением классической истории Конан Дойла.

Как сообщает RadioTimes, в проекте, который получил название "Нелегалы", Холмса и Ватсона сыграют Генри Ллойд-Хьюз ("Убивая Еву") и Ройс Пирресон ("Ведьмак").

В центре сюжета окажется группа уличных мальчишек, которым Холмс поручал то проследить за кем-нибудь, то разыскать кого-то или что-то, и платил шиллингами. Пока они помогают раскрывать самые громкие преступления, Шерлок Холмс и доктор Ватсон присваивают себе все их достижения.

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Подробности о дате выхода пока не раскрываются.

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Кино, Фильм, Актеры, Шерлок Холмс, Netflix.
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