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"Я чертовски довольна": создательница "Ведьмака" ответила на критику

"Я чертовски довольна": создательница "Ведьмака" ответила на критику
20:58 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Сценаристка сериала заявила, что мнение рядовых зрителей для нее важнее, чем оценки кинокритиков.

На днях на Netflix состоялась премьера фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Для просмотра стали доступны все восемь эпизодов первого сезона, так что каждый получил возможность сразу сложить целостное впечатление от долгожданной экранизации романов Анджея Сапковского. Выяснилось, что «Ведьмак» был принят неоднозначно: зрителям сериал понравился, тогда как кинокритики отозвались о нем с куда меньшим энтузиазмом.

Если учитывать рецензии специализированных изданий, то на Rotten Tomatoes «Ведьмак» получил лишь 58% «свежести», тогда как на Metacritic рейтинг телешоу равняется 53 баллам из 100. Для сравнения, зрительская оценка сериала на Rotten Tomatoes составляет 93%, а на Metacritic — 7,9 балла из 10. Немаловажен также факт, что далеко не все критики посмотрели первый сезон полностью.

В ответ на столь противоречивые отклики шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич на своей странице в Twitter написала: Я получила множество милых писем, в которых люди делятся своим разочарованием от рецензий на «Ведьмака». Знайте вот что. К кому мне стоит прислушиваться? К тем «профессиональным» критикам, которые посмотрели один эпизод и не потрудились уделить время остальным? Или же мне стоит ориентироваться на настоящих поклонников, которые посмотрели все восемь серий за один день и уже взялись их пересматривать? Я чертовски довольна.

"Ведьмак" от Netflix получил свои первые оценки

При этом Хиссрич позже добавила, что она всегда открыта к конструктивной критике, чтобы впоследствии исправить те или иные огрехи. Напомним, что ранее Netflix официально объявил, что «Ведьмак» получит как минимум еще один сезон. Выход новых эпизодов запланирован на 2021 год.

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Кино, Сериал, Netflix, Ведьмак, Лорен Шмидт Хиссрич.
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