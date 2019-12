"Я чертовски довольна": создательница "Ведьмака" ответила на критику

На днях на Netflix состоялась премьера фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Для просмотра стали доступны все восемь эпизодов первого сезона, так что каждый получил возможность сразу сложить целостное впечатление от долгожданной экранизации романов Анджея Сапковского. Выяснилось, что «Ведьмак» был принят неоднозначно: зрителям сериал понравился, тогда как кинокритики отозвались о нем с куда меньшим энтузиазмом.

Если учитывать рецензии специализированных изданий, то на Rotten Tomatoes «Ведьмак» получил лишь 58% «свежести», тогда как на Metacritic рейтинг телешоу равняется 53 баллам из 100. Для сравнения, зрительская оценка сериала на Rotten Tomatoes составляет 93%, а на Metacritic — 7,9 балла из 10. Немаловажен также факт, что далеко не все критики посмотрели первый сезон полностью.

В ответ на столь противоречивые отклики шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич на своей странице в Twitter написала: Я получила множество милых писем, в которых люди делятся своим разочарованием от рецензий на «Ведьмака». Знайте вот что. К кому мне стоит прислушиваться? К тем «профессиональным» критикам, которые посмотрели один эпизод и не потрудились уделить время остальным? Или же мне стоит ориентироваться на настоящих поклонников, которые посмотрели все восемь серий за один день и уже взялись их пересматривать? Я чертовски довольна.

Many people have sweetly written me, upset about the #Witcher reviews. Know this:

Who do I care about? "Professional" critics who watched one episode and skipped ahead? Or REAL fans who watched all eight in one day, and are starting their rewatch?

I am fucking THRILLED.

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 22, 2019