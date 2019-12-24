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Это будет трэш: в сети появился трейлер украинской комедии "Голая правда" (Видео)

Это будет трэш: в сети появился трейлер украинской комедии "Голая правда" (Видео)
20:34 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Главные роли исполнили Дмитрий Ступка, Ксения Мишина и Слава Каминская.

В сети появился официальный трейлер комедии "Голая правда".

Главные роли в ленте исполняют украинские звезды Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Полина Василина, Ольга Арутюнян, Евгений Ламах.

По сюжету восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть хоть в "мафию", хоть в "крокодила". Однако главная фишка клуба - "Детекторрум" с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.

По словам режиссера фильма Александра Беляка, комедия должна раскрыть сущность человеческих отношений.

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Премьера картины состоится накануне Дня святого Валентина, 13 февраля 2020 года.

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Все по теме:

Комедия, Трейлер, 13 февраля, Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Голая правда, Ксения Мишина.
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